Mercato OL : Une signature imminente à Lyon avant la DNCG

L’OL se prépare pour la signature d’un jeune joueur de son équipe réserve, en attendant le passage du club à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) en juin.

Mercato : Yvann Konan s’apprête à signer un premier contrat pro

L’OL ne peut pas recruter de nouveaux joueurs pour l’instant. Le club doit pourtant se renforcer en vue de la compagne européenne en Ligue Europa. En effet, la direction de l’Olympique Lyonnais est en attente de son audition devant la Commission de contrôle des clubs professionnels, le 24 juin. À cette occasion, elle devra convaincre, la DNCG de lever l’interdiction de recrutement imposée en novembre 2024.

En attendant ce rendez-vous crucial pour le mercato estival, l’OL est en passe de conclure une signature en interne. Yvann Konan va se voir offrir un premier contrat professionnel bientôt, selon les informations du compte Borgia_OL_acad relayées par le site spécialisé Olympique et Lyonnais. Le gardien de but de 18 ans va prolonger son aventure à Lyon pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2028, à en croire la source. Le gardien Yvann Konan (2007) #OL auteur d'une saison complète en Nat3, PLIC et U19 va signer un premier contrat pro de trois ans avec son club formateur. Félicitations à lui.@OL__Plus pic.twitter.com/Ztomc5Ot43— Borgia (@Borgia_OL_acad) May 27, 2025

Qui est Yvann Konan ?

Yvann Konan a rejoint l’académie de l’Olympique Lyonnais en juillet 2020, à 13 ans, en provenance d’Évian Thonon. Il a donc fait ses classes à Lyon avant d’intégrer l’équipe U19 en étant surclassé.

Talentueux, le portier a connu une progression fulgurante la saison dernière avec l’équipe réserve engagée en National 3 sous les ordres de Gueïda Fofana. Il a pris part à 18 matchs avec l’équipe Pro 2 et les U19. Yvann Konan a été un joueur clé lors de la Premier League International Cup.

En 2024, il avait été élu meilleur gardien lors du Tournoi Maurice-Revello à Toulon. Le portier de l’OL est International Espoir Ivoirien depuis fin 2023.

