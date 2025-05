Mercato OM : Contacts confirmés entre un crack et Longoria !

L’OM multiplie les pistes ambitieuses sur le mercato pour renforcer son effectif. Très actif depuis l’été dernier, le club phocéen n’hésite pas à tenter des coups audacieux sur le marché. Pablo Longoria a d’ailleurs poussé pour crack aujourd’hui confirmé en Bundesliga, mais sans issue favorable.

Mercato OM : Une approche convaincante de Longoria envers Amine Adli sous fond d’échec

Amine Adli, élu meilleur joueur de Ligue 2 en 2021 avec le Toulouse FC, a révélé avoir été tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille avant de finalement s’engager avec le Bayer Leverkusen. Interrogé par Instant Foot, le milieu offensif de 24 ans a confirmé des discussions sérieuses avec Pablo Longoria.

« On a parlé longtemps avec l’OM. Il y a eu une très bonne accroche avec Longoria. Il m’avait convaincu, mais ça ne s’est finalement pas fait et je suis parti ailleurs », a confié le joueur. Revenant sur les raisons de son départ à l’étranger, l’international marocain a expliqué avoir été séduit par l’intérêt concret manifesté hors de l’Hexagone.

« J’étais encore jeune, j’aurais aimé rester en Ligue 1. Les discussions avec les clubs étrangers me mettaient plus en confiance. Ils voulaient tout faire pour me faire jouer le plus possible. Quand je parlais avec les clubs de Ligue 1, ils me disaient que j’allais avoir besoin de temps, parce que je venais de Ligue 2 », a-t-il précisé.

Un hommage appuyé à Longoria

Même s’il a fini par rejoindre un autre projet autre que celui de l’OM, Amine Adli reste aujourd’hui admiratif de ce qui se fait sur la Canebière. Il n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le travail du président olympien. « Je ne suis pas surpris de voir l’OM là où il en est aujourd’hui. Pablo Longoria connaît trop bien le football, c’est un passionné. Ce n’est pas étonnant qu’il ait réussi à faire ce qu’il fait aujourd’hui avec Medhi (Benatia) », a-t-il conclu.

