Mercato : Nayef Aguerd fait un pas important vers l’OM

La direction de l’OM vient de recevoir une bonne nouvelle concernant Nayef Aguerd. Le défenseur marocain et son entourage auraient demandé à quitter définitivement West Ham dès l’ouverture du mercato.

Mercato OM : Nayef Aguerd veut changer de club

Ayant obtenu son ticket pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille travaille désormais en coulisse pour renforcer son effectif, à commencer par sa défense. Ce secteur de jeu a montré de nombreuses défaillances durant cet exercice, poussant les dirigeants à travailler sur l’arrivée d’un nouveau défenseur central.

Et si les pistes menant à Aymeric Laporte, Wesley Fofana et Facundo Medina ont été explorées en interne, les dirigeants de l’OM se tournent désormais vers Nayef Aguerd. L’international marocain sort d’un prêt convaincant à la Real Sociedad où il a disputé 36 rencontres, toutes compétitions confondues.

Son expérience et sa bonne connaissance du football français – ayant déjà évolué à Dijon et Rennes – feraient de lui une cible prioritaire aux yeux des Phocéens. Le principal intéressé ambitionne d’ailleurs de changer de club cet été. En effet, le média britannique TBR révèle que Nayef Aguerd et son entourage ont signifié à la direction de West Ham leur intention de pouvoir partir en cas de belle offre.

West Ham ne s’oppose pas à son transfert

Le défenseur de 29 ans souhaiterait relever un nouveau défi, loin de Londres. La qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des champions pourrait peser dans sa décision. En tout cas, les négociations entre les représentants de Nayef Aguerd et les responsables marseillais devraient s’intensifier dans les jours à venir.

De son côté, West Ham semble réceptif à la requête de son joueur. Les Hammers attendraient juste un chèque compris entre 15 et 20 millions d’euros pour acter son transfert définitif. En plus de l’OM, l’Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen seraient sur ses traces, tandis que la Real Sociedad tente toujours de conserver son roc défensif.