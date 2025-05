Vente OM : Eyraud balance une punchline sur le PSG

Séduit par Frank McCourt, propriétaire de l’OM, en 2016, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur les coulisses de son arrivée à la tête du club phocéen. L’ancien président en a profité pour décocher une comparaison mordante entre le club phocéen et le PSG, dans un parallèle inattendu avec deux grandes villes américaines.

Vente OM : Le projet phocéen, une vision à long terme

Lors de son passage dans le podcast Dream Team, Jacques-Henri Eyraud s’est remémoré sa première rencontre avec Frank McCourt, l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille. À l’époque, le projet phocéen en quête de renouveau séduisait plusieurs investisseurs. Mais c’est l’approche de McCourt, résolument tournée vers le long terme, qui a convaincu Eyraud de s’engager à ses côtés.

Lire aussi : Un acte de l’Arabie saoudite confirme le rachat de Marseille !

À voir Mercato ASSE : Saint-Etienne boucle l’arrivée d’une pépite

« J’ai senti sa philosophie d’investissement qui était axée sur le long terme. Je ne le voyais pas du tout comme quelqu’un capable de prendre ses clics et ses clacs dès la première tempête venue », a-t-il affirmé. Un discours qui a résonné chez l’ancien dirigeant marseillais, impressionné par la solidité du projet.

PSG-OM : le choc des cultures

Mais c’est surtout une analogie surprenante qui a marqué Eyraud lors de cette première entrevue. McCourt aurait comparé les deux rivaux du football français aux métropoles emblématiques des États-Unis. « Je me souviens de la première discussion, il m’a fait un parallèle entre le PSG et l’OM et New York et Boston », a raconté Eyraud.

Lire aussi : Longoria dévoile les conditions de McCourt pour une vente !

L’homme de 57 ans a ensuite précisé : « New York, c’est la ville lumière, la ville riche, la ville des athlètes mariés aux stars de cinéma. Boston, c’est la ville ouvrière, où le succès n’est pas servi sur un plateau mais se mérite. J’ai trouvé ça vachement bien, ça m’a parlé ». Une punchline qui réaffirme l’identité de l’Olympique de Marseille face à son rival parisien : populaire, méritante, et profondément enracinée dans l’effort.

À voir Mercato OM : Contacts confirmés entre un crack et Longoria !