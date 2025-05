Vente OM : Longoria dévoile les conditions de McCourt !

Alors que le dossier Vente OM occupe l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis années, le président Pablo Longoria a lâché un indice sur les réelles intentions de Frank McCourt, le propriétaire du club français. Explications.

McCourt reste ? Longoria met les choses au clair sur la Vente OM

Propriétaire de l’OM depuis octobre 2016 et son accord à 50 millions d’euros avec Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt s’apprête-t-il véritablement à vendre le club à des investisseurs saoudiens ? Depuis les révélations du journaliste Thibaud Vézérian, ce feuilleton alimente régulièrement l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Lisez aussi : Vente OM : Les plans des Saoudiens pour coiffer la Ligue 1

À voir Stade Rennais : Plusieurs renforts arrivent à Rennes !

Alors qu’aucune avancée notable n’est constatée pour une quelconque Vente OM, les rumeurs continuent de se multiplier concernant les intentions cachées des dirigeants du club olympien. Nommé président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria s’est fendu d’une déclaration qui laisse à penser que de mauvais résultats sportifs pourraient pousser McCourt à envisager une autre option que lui pour l’avenir du club marseillais.

Directement rattaché à l’homme d’affaires américain, le dirigeant espagnol déclare notamment sur RMC Sport : « chaque semaine, on se concentre sur le prochain match. Une semaine, un match. C’est ce que je demande à tout le monde. On est dans une position qui permet d’avoir un avantage psychologique par rapport aux autres. Si on fait notre travail, on atteindra nos objectifs. C’est la meilleure façon de gérer la situation actuelle. On se concentre sur le match contre Lille, puis celui contre Le Havre. »

Lisez aussi : Vente OM : le mystère des 99 % enfin dévoilé ?

Avant de livrer un indice sur sa situation personnelle et donc celui de l’OM Champions Project de Frank McCourt. « Un autre homme à l’OM ? Oui, chaque pas dans ta vie te fait évoluer, grandir en tant que professionnel surtout. Je suis une personne très inquiète et très ambitieuse. Je dois toujours représenter au mieux ce club. J’espère que mon passage va durer le plus longtemps possible, mais ça dépend des résultats. On est tous dépendants des résultats », a expliqué Pablo Longoria, qui lie donc son avenir à Marseille aux résultats, et non à une vente du club.

À voir PSG : Ousmane Dembélé apte contre Arsenal ? Le verdict tombe