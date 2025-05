Drame à l’Inter Milan avant la finale de la C1 contre le PSG

À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions contre le PSG du côté de l’Allianz Arena, l’Inter Milan a annoncé une mauvaise nouvelle à ses supporters et au monde du football.

L’Inter Milan annonce le décès de son ancien président avant d’affronter le PSG

L’Inter Milan est frappé par un deuil à quelques heures d’affronter le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Alors que Simone Inzaghi et ses hommes sont en concentration maximale pour le choc de ce samedi soir, à l’Allianz Arena de Munich, face à la bande à Ousmane Dembélé, la direction du club italien a annoncé le décès de son 17e président, Ernesto Pellegrini. L’homme de 84 ans a rendu l’âme ce samedi matin.

« Le président Ernesto Pellegrini nous a quittés. Pendant onze ans, il a dirigé l’Inter avec sagesse, honneur et détermination, laissant une marque indélébile dans l’histoire de notre Club. Le FC Internazionale Milano et tous les supporters Nerazzurri se rassemblent autour de sa famille », écrit le club lombard sur ses réseaux à quelques heures de disputer une finale de Champions League contre l’équipe de Luis Enrique. Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club.



FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari pic.twitter.com/pXMdNsOZ06— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 31, 2025

Figure emblématique de l’Inter, Ernesto Pellegrini décrochera à la tête des Nerazzurri une Scudetto et une Supercoupe d’Italie, en 1989, ainsi que deux Coupes de l’UEFA (ancienne Ligue Europa), en 1991 et 1994. En 2020, il sera intronisé au Hall of Fame de l’Inter Milan puis, en 2022, à celui du football italien.

Pour rappel, ce fils d’agriculteurs avait racheté l’Inter en janvier 1984 pour dix milliards de lires, environ 5 millions d’euros aujourd’hui, devenant ainsi le dix-septième président de son histoire. Les joueurs intéristes auront à coeur de lui rendre hommage ce soir contre le Paris Saint-Germain.