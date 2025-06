Stade Rennais : Un soldat de Beye vers l’Angleterre !

Le Stade Rennais et Christopher Wooh pourraient sceller leur divorce lors du prochain mercato estival. Un club de Premier League serait prêt à recruter le défenseur camerounais.

Mercato Stade Rennais : Christopher Wooh se dirige vers l’Angleterre

L’opération dégraissage est lancée au Stade Rennais. Certains joueurs vont plier leurs bagages et quitter Rennes lors du prochain mercato estival. Le défenseur camerounais Christopher Wooh serait sur la liste des potentiels départs cet été.

En manque de temps de jeu, le Lion Indomptable n’a pas pu montrer tout son potentiel et convaincre le technicien du SRFC, Habib Beye. Christopher Wooh s’est contenté du rôle de remplaçant cette saison et a fait 21 apparitions toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir durant cette campagne.

Christopher Wooh fustige sa situation actuelle au Stade Rennais et envisagerait de claquer la porte cet été pour s’imposer ailleurs. Les dirigeants du club breton ouvrent la porte au départ de l’international camerounais. Certains clubs se positionnent pour l’accueillir. Selon les informations de TBR Football, Wolverhampton aurait jeté son dévolu sur l’international camerounais pour renforcer sa ligne défensive.

Les dirigeants de cette formation de Premier League se seraient déjà renseignés sur la situation du crack camerounais. Mais aucune offre concrète n’est déposée sur la table des dirigeants du Stade Rennais. Les Anglais pourraient accélérer les négociations dans les prochaines semaines.

Christopher Wooh attise aussi les convoitises de deux clubs allemands. Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach flairent aussi le coup. Sous contrat au Stade Rennais jusqu’en juin 2026, la valeur marchande de Christopher Wooh est estimée à 7 millions d’euros par Transfermarkt.