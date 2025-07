Mercato : Recrue de l’OL, Afonso Moreira tacle déjà l’ASSE

Afonso Moreira, première recrue estivale de l’OL, a été briefé aussitôt sur la rivalité avec l’ASSE. Dans sa première déclaration, il n’a pas manqué de le souligner.

Afonso Moreira : « On m’a déjà prévenu : ici, le vert est interdit ! »

Afonso Moreira a renforcé l’équipe de l’OL. Il a signé à Lyon officiellement le mardi 22 juillet. L’ailier de 20 ans arrive du Sporting Portugal, son club formateur. Il a été informé immédiatement de la rivalité historique entre Lyon et l’AS Saint-Etienne. Dans sa première interview, publiée sur le site du club rhodanien, le Portugais assure qu’il sait déjà que les Stéphanois sont les ennemis des Lyonnais. « On m’a déjà prévenu : ici, le vert est interdit ! », a-t-il lâché.

Afonso Moreira a ensuite promis d’apporter son aide à l’équipe de Paulo Fonseca, afin d’atteindre ses objectifs. « L’OL est un très grand club, avec un beau palmarès. Je suis un joueur de plus dans cet effectif. Je ferai toujours de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même, en tant qu’homme et en tant que joueur. Je vais tout faire pour aider le club à retrouver sa place », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, l’attaquant portugais a été recruté par l’Olympique Lyonnais à 2 M€, plus un intéressement de 20 % sur la plus-value de son futur transfert.