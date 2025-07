Le départ précipité de l’ASSE d’Aix crée une polémique

L’ASSE a quitté Aix-les-Bains avant la fin de son stage, à cause du mauvais état de la pelouse. Mais l’argument du club est contesté par les responsables du stade Jacques Forestier.

L’ASSE écourte son stage à Aix-les-Bains

L’ASSE avait programmé son stage à Aix-les-Bains entre le du mercredi 16 juillet au vendredi 25 juillet. Mais les Verts ont quitté la Savoie précipitamment le lundi dernier, soit quatre jours avant la fin de leur regroupement. Selon les informations de Peuple-Vert, le staff technique de l’équipe stéphanoise a estimé que la pelouse du stade Jacques Forestier n’était pas impeccable et exposait les joueurs à d’éventuelles blessures.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Une tendance se dégage pour deux buteurs

À voir

Mercato OM : Ça bouge fort, Bennacer connait son futur club

Eirik Horneland et son équipe sont ainsi revenus au Centre Sportif Robert Herbin à Saint-Etienne et y ont poursuivi leur préparation mardi après-midi. Cela, à la grande surprise de la Ville d’Aix-les-Bains, propriétaire de l’infrastructure sportive louée par les Verts.

La Ville s’étonne de la décision de l’AS Saint-Etienne

Dans un communiqué, elle marque son étonnement, tout en essayant de « rétablir les faits ». « Nous avons été étonnés d’apprendre que l’ASSE écourtait son stage, d’autant plus que nous n’avons reçu jusqu’ici que des retours positifs de la part du club, faisant état d’une entière satisfaction quant à la qualité de l’accueil et des installations du stade Jacques Forestier », a écrit la Ville. Selon les responsables du stade, « la qualité des infrastructures sportives et d’accueil mobilisées à cette occasion » n’est pas remise en cause.

La pelouse du stade Jacques Forestier est de niveau Ligue 1, selon les responsables

« Le terrain est parfaitement praticable et de niveau Ligue 1. Les entraînements se sont déroulés sur la pelouse naturelle du stade Jacques Forestier, entretenue quotidiennement par les services municipaux. Le terrain, préparé avec soin et validé par le jardinier en chef de l’AS Saint-Étienne, a permis le bon déroulement de l’ensemble des séances. […]. Le match amical ayant opposé l’ASSE au Servette FC, s’est tenu dans des conditions parfaites sur le stade Jacques Forestier. Aucune réserve n’a été formulée par les deux équipes à l’issue de la rencontre », a expliqué la Ville d’Aix-les-Bains, tout en souhaitant une bonne saison à l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.