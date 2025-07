Mercato : Les choses se précisent entre le PSG et Rodrygo !

Poussé vers la sortie par Xabi Alonso, Rodrygo pourrait bien quitter les rangs du Real Madrid lors de ce mercato estival. Et selon la presse britannique, le PSG fait partie des clubs intéressés par le renfort de l’attaquant brésilien.

Mercato : Le PSG à la lutte avec Liverpool pour Rodrygo

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Rodrygo ne semble plus être le bienvenu au Real Madrid. Pas dans les plans du nouvel entraîneur Xabi Alonso, l’attaquant de 24 ans ne sera pas forcément retenu en cas d’offre satisfaisante. Et ce mercredi, le journaliste Florian Plettenberg assure que le Paris Saint-Germain serait très attentif à la situation de l’international brésilien.

Désireux de frapper un gros coup au sein de l’effectif madrilène depuis la signature de Kylian Mbappé chez les Merengues, Nasser Al-Khelaïfi aurait même déjà manifesté son intérêt pour Rodrygo auprès de son entourage.

Le spécialiste mercato de Sky Sports précise toutefois que même si la piste menant au natif d’Osasco, le nouveau champion d’Europe souhaite attirer un jeune ailier de haut niveau cet été afin de concurrencer Bradley Barcola, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Tout logiquement, le profil de Rodrygo coche toutes les cases aux yeux de Luis Enrique, mais il faudra mettre la main à la poche pour espérer conclure cette opération.

Le Real Madrid attend 100M€ pour Rodrygo

Après Florian Plettenberg, qui rapporte que « Liverpool et le Paris Saint-Germain suivent de près la situation de Rodrygo. Le PSG a manifesté son intérêt et continue de rechercher un jeune ailier de haut niveau, comme annoncé. Son approche dépendra des opportunités du marché », le média Defensa Central révèle ces dernières heures que les dirigeants parisiens auraient d’ores et déjà formulé une offre comprise entre 80 et 100 millions d’euros pour s’offrir les services du compatriote de Marquinhos.

Grand fan du Brésilien, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, lui promettrait un rôle clé au sein de son collectif. Un argument de poids qui ne laisserait pas insensible le principal concerné. Cependant, Josué Cassé de Foot Mercato assure qu’il n’y a rien de sérieux entre Rodrygo et le Paris Saint-Germain. « Il n’est pas une cible pour le PSG non plus (en réponse au fait que Plettenberg affirme ici que Rodrygo n’est pas une cible pour Tottenham, ndlr) », a expliqué le journaliste français. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.