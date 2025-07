Mercato OGC Nice : Un nouveau départ officialisé !

Les départs se poursuivent à l’OGC Nice. Après celui de Gaëtan Laborde, c’est au tour d’Issiaga Camara de quitter le Gym. Le milieu de terrain guinéen a pris la direction de la Suède.

Mercato : Issiaga Camara quitte l’OGC Nice

Deux ans après son arrivée à l’OGC Nice, Issiaga Camara change d’air. L’international guinéen vient de quitter les Aiglons pour se relancer en Suède. Le club de Ligue 1 a annoncé son départ avec les détails suivants : « Issiaga Camara évoluera du côté de la Suède la saison prochaine, à Bromma, dans la banlieue de Stockholm. Le jeune milieu de terrain prend la direction de l’IF Brommapojkarna, pensionnaire de première division, où il est prêté avec option d’achat. »

Grâce à ce transfert, l’ancien joueur du Dijon FCO pourra se relancer. La saison dernière, il n’a disputé que 15 matchs toutes compétitions confondues, dont quatre en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OGC Nice, Issiaga Camara pourrait retrouver sa régularité et du temps de jeu. Milieu de terrain polyvalent, le joueur de 20 ans évolue principalement au poste de relayeur.

𝐈𝐬𝐬𝐢𝐚𝐠𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 prêté (avec option d'achat) au IF Brommapojkarna. — OGC Nice (@ogcnice) July 23, 2025

Il est également capable de jouer en tant que récupérateur, grâce à son profil physique et imposant. Sous les couleurs du club azuréen depuis son arrivée, le natif de Conakry a disputé 15 matchs, dont 10 avec l’équipe première et cinq avec les U19, inscrivant un but.