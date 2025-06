Mercato : L’ASSE proche de recruter un petit génie suédois ?

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE s’apprête à vivre un mercato estival animé. Ivan Gazidis, le président du club ligérien, est déterminé à renforcer considérablement l’effectif de son entraîneur Eirik Horneland. Un crack suédois serait ainsi sur les tablettes des Verts.

Mercato : L’ASSE se déplace en Suède pour un milieu de terrain

Un an seulement après sa remontée, l’AS Saint-Étienne va retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. Mais le club stéphanois est déterminé à partir sur un nouveau cycle en construisant une nouvelle équipe capable de revenir dans l’élite dans un avenir proche. En conférence de presse, l’entraîneur Eirik Horneland a d’ailleurs annoncé la couleur concernant le mercato estival.

« Nous allons remonter et construire une nouvelle équipe », a notamment déclaré le technicien norvégien. L’ASSE s’apprête donc à vivre un été des plus agité puisque de nombreux départs et arrivées sont attendus. Dans cette optique, des émissaires du club français se seraient rendus en Suède ce samedi pour superviser le match entre Elfsborg et Hammarby (0-2).

Selon les informations du média Boras Tidning, les représentants de l’ASSE étaient en tribune afin d’observer la prestation de Besfort Zeneli. Âgé de 22 ans, le milieu de terrain suédois s’est imposé parmi les meilleurs à son poste dans le championnat de son pays. Le joueur d’Elfsborg brille par sa qualité de percussion, son intelligence dans le jeu de transition et sa capacité à relancer proprement.

Cette saison, il a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues. Interrogé après la défaite de son équipe, Besfort Zeneli a laissé planer le doute sur son avenir. Eh bien Borås Tidning 🗞️ nous apprend ce soir que des recruteurs de Southampton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, City Group et… de l'A.S. SAINT-ÉTIENNE 🟢 étaient en tribunes lors de cette rencontre entre Elfsborg et Hammarby !



« Je ne peux pas me projeter aussi loin. Je serai de retour le 17 juin pour m’entraîner, alors nous verrons ce qui se passera », a-t-il déclaré au média Fotbollskanalen, sans pour autant exclure forcément un départ cet été. « Bien sûr, comme tous les jeunes joueurs, vous voulez franchir le pas à un moment ou à un autre. Mais que ce soit maintenant, cet hiver ou l’année prochaine, je ne peux pas vraiment me projeter dans l’avenir. Pour l’instant, je vais me détendre, intégrer l’équipe nationale, me reposer un peu et voir ce qui va se passer », a ajouté Zeneli.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le compatriote de Zlatan Ibrahimovic est évalué à 2,5 millions d’euros. Un montant largement dans les cordes des finances stéphanoises, mais il faudra compter avec la concurrence « de Southampton et City Group », à en croire la source suédoise. Sur le papier, Besfort Zeneli coche de nombreuses pour s’imposer à l’ASSE. Reste à voir Ivan Gazidis et les dirigeants stéphanois parviendront à boucler cette opération.