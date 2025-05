Mercato : Le RC Lens proche de signer son nouveau coach

Le départ de Will Still en fin de saison contraint le RC Lens à trouver un nouvel entraîneur avant l’ouverture du prochain mercato. Et cette quête a bien avancé ces dernières heures.

Mercato : Le RC Lens accélère pour faire venir Pierre Sage

Suite à la démission inattendue de Will Still, qui a finalement rejoint Southampton cet été, le RC Lens s’active pour trouver son prochain entraîneur. Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, promus respectivement directeur général et directeur sportif du club, ont même identifié leur favori pour occuper ce poste stratégique.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Une piste surprise pour oublier Will Still

À voir PSG : Fabian Ruiz lance un avertissement à l’Inter Milan !

En effet, selon L’Équipe, Pierre Sage, libre depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, est le grand candidat pour entraîner le RC Lens la saison prochaine. Le technicien français de 46 ans serait même intéressé par ce challenge lensois, même si des détails restent encore à finaliser, notamment en ce qui la composition de son staff.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Will Still part, Jean-Louis Leca promu

Pierre Sage souhaiterait amener avec lui Rémy Vercoutre, ancien entraîneur des gardiens de Lyon. Les négociations avancent dans ce sens. Mais en cas d’échec, la direction du RCL a d’autres options sous le coude. Wilfried Nancy, Luis Castro et Karel Geraerts figurent également sur la short-list des Sang et Or. Ceux-ci espère boucler ce dossier le plus vite possible afin de se concentrer pleinement sur le mercato.