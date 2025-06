PSG Mercato : Nouvelle confirmation pour Franco Mastantuono

Nouvelle coqueluche du football argentin, la pépite de River Plate, Franco Mastantuono, fait rêver presque tous les grands clubs européens. Mais c’est le PSG qui tient la corde dans ce dossier.

Mercato : Franco Mastantuono veut rejoindre le PSG

Sacré Champion d’Europe samedi face à l’Inter Milan (5-0) du côté de l’Allianz Arena de Munich, le Paris Saint-Germain a augmenté son attractivité auprès des jeunes talents prometteurs, à en croire Pierre Ménès. Pour l’ancien consultant de Canala, cette victoire historique en Ligue des Champions va permettre au PSG de rehausser son image dans le monde.

« Est-ce que le PSG est en train de lancer une dynastie ? Ce qui est évident, c’est que le nouveau projet du PSG a pris de façon éclatante toute sa signification dès sa première saison. Le PSG va conserver des moyens financiers colossaux. Et surtout, le club va être regardé de façon différente par les jeunes joueurs prometteurs, qui vont se dire qu’ils ont une chance de jouer et de gagner des trophées », a analysé Pierre Ménès sur sa page Youtube.

Et comme pour corroborer la thèse du journaliste français, Franco Mastantuono, le nouveau phénomène du foot argentin, souhaite rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Pressenti au Real Madrid ou au FC Barcelone, le milieu offensif de 17 ans donne sa préférence au PSG pour sa grande première en Europe.

« Franco Mastantuono souhaite rejoindre le PSG et les négociations avec River Plate devraient avancer en juin », rapporte le journaliste Ben Jacobs, qui confirme également les intentions du PSG dans ce dossier.

Mastantuono recruté puis laissé en prêt à River Plate

Le spécialiste mercato du tabloïd The Athletic ajoute que « le PSG serait ouvert à ce que Mastantuono joue pour River Plate lors de la Coupe du monde des clubs, de sorte qu’il n’y a pas d’urgence à conclure un accord dans les huit prochains jours. »

Même si les tractations avancent bien en coulisses entre les dirigeants du PSG et l’entourage du joueur, « plusieurs autres prétendants sont dans la course. L’Atlético Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid sont tous intéressés, et Manchester United garde également un œil sur la situation. La clause libératoire est de 45 millions d’euros, mais River Plate serait ouvert à la négociation, Mastantuono n’ayant plus que 18 mois de contrat. » Sauf revirement, Franco Mastantuono devrait donc s’engager avec le Paris SG cet été.