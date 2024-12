Mercato PSG : Luis Enrique ouvre la porte à de nouvelles recrues !

Alors que le PSG se prépare à affronter l’AJ Auxerre ce vendredi pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Luis Enrique a évoqué l’éventualité de renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Enrique attend des recrues durant l’hiver

Interrogé sur les rumeurs de recrutement, notamment celles concernant Victor Osimhen, l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est montré ouvert à toutes les propositions. Après avoir longtemps assuré qu’il est satisfait de son groupe à l’issue du mercato estival, Luis Enrique espère désormais voir débarquer de nouveaux visages en janvier afin d’améliorer l’équipe des Rouge et Bleu.

« C’est une phrase que j’ai souvent répétée, on est toujours ouverts à l’idée d’améliorer l’effectif. Mais ça reste difficile : si ce n’est pas réellement pour apporter une amélioration, on ne va pas recruter. C’est un marché très particulier dans ce moment de la saison. Les grands joueurs sont dans la compétition. Mais on est toujours ouvert pour profiter de ces possibilités », a indiqué Luis Enrique ce jeudi, en conférence de presse, à la veille du match AJ Auxerre – PSG Nasser.

Quelques jours après son président Nasser Al-Khelaïfi, le coach parisien ouvre à son tour les bras à de nouvelles recrues dans la capitale. Cette déclaration intervient dans un contexte particulier pour le club de la capitale, marqué par de fortes tensions internes et des résultats mitigés ces dernières semaines. Un mercato réussi pourrait permettre au Paris SG de relancer la machine et de retrouver sa dynamique de début de saison.

Si les recruteurs parisiens sont à l’affût de nouvelles opportunités, le marché hivernal est réputé difficile. Les grands clubs sont souvent réticents à se séparer de leurs meilleurs éléments en milieu de saison. Néanmoins, Luis Campos et les siens pourraient tenter de saisir une opportunité en cas de blessure ou de désaccord contractuel dans un autre club. Une piste serait déjà creusée en interne.

Victor Osimhen, une piste relancée en janvier ?

En quête d’un attaquant de classe mondiale pour pallier ses difficultés en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait bien relancer la piste Victor Osimhen. Selon les dernières informations de RMC Sport, Luis Enrique, initialement réticent à l’idée de recruter le Nigérian l’été dernier, serait désormais ouvert à l’idée de le voir débarquer au Parc des Princes.

Le profil de l’attaquant de Naples correspond parfaitement aux attentes parisiennes : jeune, rapide, puissant et doté d’un sens du but extraordinaire. Son entente avec Khvicha Kvaratskhelia a fait des ravages en Serie A, et son arrivée pourrait apporter un nouveau souffle à l’attaque parisienne.

Si les dirigeants parisiens parviennent à trouver un accord avec leurs homologues napolitains, le montant du transfert s’annonce très élevé. Aurelio De Laurentiis avait réclamé 220 millions d’euros l’été dernier pour le duo Osimhen-Kvaratskhelia. Bien que les exigences financières devraient être revues à la baisse, le Paris SG devra tout de même sortir le chéquier pour s’attacher les services du Nigérian.

Affaire à suivre…