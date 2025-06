PSG : Lamine Yamal provoque publiquement Ousmane Dembélé !

Considéré comme le principal adversaire d’Ousmane Dembélé pour le prochain Ballon d’Or, l’attaquant du Barça, Lamine Yamal, a lancé publiquement un défi au numéro 10 du PSG.

PSG : Lamine Yamal donne rendez-vous à Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

Favori pour le Ballon d’Or 2025 après le sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé va devoir compter avec la rude concurrence de Lamine Yamal. Auteur d’une saison XXL, avec notamment 18 buts et 25 passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues, le meneur de jeu du FC Barcelone croit en ses chances pour succéder à son compatriote Rodri, milieu de terrain de Manchester City.

Mais alors que les médias et plusieurs observateurs donnent l’attaquant du PSG favori pour le Graal, le jeune international espagnol donne rendez-vous à Ousmane Dembélé ce jeudi lors de la demi-finale de Ligue des Nations entre l’Espagne et la France.

« Le prix récompense le meilleur joueur de l’année. Donc, c’est à chacun de nous de décider. Je suis convaincu que nous gagnerons jeudi, mais que nous gagnions ou non, je voterais pour le meilleur joueur de l’année. Si vous deviez donner le Ballon d’Or, à qui le donneriez-vous ? », demande Yamal au journaliste de la radio espagnole Cope.

« Au vainqueur de jeudi ou au meilleur joueur de l’année ? Moi, personnellement, même si je suis confiant pour jeudi, je voterais pour le meilleur joueur de l’année. Mais si les gens veulent que ça se joue jeudi, alors jouons-le jeudi », répond le crack de la Roja. Ousmane Dembélé est donc prévenu. Lamine Yamal se battra jusqu’au bout pour le Ballon d’Or, dont le vainqueur sera désigné le 22 septembre prochain.

Pour rappel, Dembélé a remporté le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions avec le PSG, tandis que Yamal, vainqueur de la Liga et de la Coupe du Roi, s’est aussi distinguée. Mais avec la Super Coupe et la Coupe du Monde des Clubs que le Paris SG peut encore remporter, Ousmane Dembélé a une sacrée avance dans cette lutte à distance.