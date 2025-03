PSG : Un Marseillais soutient Ousmane Dembélé !

Ousmane Dembélé affole les compteurs de buts en Ligue 1 comme en Ligue des Champions avec le PSG. L’attaquant tricolore est un sérieux candidat au Ballon d’Or 2025.

PSG : Ousmane Dembélé marche sur l’eau, le prochain Ballon d’Or ?

Le PSG broie tous ses adversaires et l’empreinte d’Ousmane Dembélé sur cette saison est visible. Déchaîné, l’ailier français empile les buts et les records, et s’impose comme le fer de lance d’un Paris Saint-Germain inarrêtable. De quoi envisager une consécration ultime en fin d’année 2025 : le Ballon d’Or.

Il y a quelques mois, certains doutaient de la capacité d’Ousmane Dembélé à succéder à Kylian Mbappé. Aujourd’hui, il n’y a plus de débat : le numéro 10 parisien est l’un des meilleurs joueurs du monde. Ousmane Dembélé a inscrit son 21ᵉ but en Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille dimanche dernier au Parc des Princes et porte son total à 30 réalisations toutes compétitions confondues. L’attaquant tricolore est devenu le premier joueur du Paris SG à marquer lors de neuf titularisations consécutives en Ligue 1.

L’ailier parisien est devenu un leader, un joueur capable de porter une équipe vers les sommets européens. Avec des statistiques impressionnantes, Ousmane Dembélé se positionne comme un prétendant sérieux au Ballon d’Or 2025. L’histoire est en marche. Si le PSG continue sur cette lancée, et qu’il brille en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé pourrait bien décrocher la récompense suprême et faire taire, une bonne fois pour toutes, les derniers sceptiques.

Selon Mattéo Guendouzi, ancien milieu de terrain de l’OM, Ousmane Dembélé peut remporter le Ballon d’Or cette saison. « Le Ballon d’Or ? Il a toujours eu le potentiel pour ça. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, même sans les buts. Top 3 actuellement, mais là, il ajoute les statistiques ! Ça confirme juste ce qu’on pensait depuis très longtemps. Il y a pas mal de joueurs qui commencent à avoir peur de lui. Humainement, par contre, il est toujours resté le même, avec la joie de vivre dans un groupe. C’est vraiment un mec en or », a déclaré Mattéo Guendouzi dans une interview accordée à L’Équipe.

Le PSG est en lice pour réaliser un triplé cette saison : Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions.