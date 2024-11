Coup de tonnerre à Man City : Rodri s’annonce au Real Madrid

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Rodri pourrait écourter son aventure avec Manchester City pour rejoindre les rangs du Real Madrid si l’occasion se présente. C’est le joueur lui-même qui le dit.

Mercato Manchester City : Rodri rêve du Real Madrid

Forfait pour le reste de la saison en raison d’une grave blessure au genou, Rodri en profite pour réfléchir à son avenir. Alors que son nom a été associé au Barça il y a quelques mois, le milieu de terrain de Manchester City a profité de son passage sur les antennes de La Cadena SER pour faire une annonce fracassante sur la suite de son avenir.

Interrogé sur un éventuel transfert au Real Madrid, qui pourrait lui faire une proposition pour remplacer Luka Modric, l’international espagnol de 28 ans a clairement ouvert les bras à Florentino Pérez.

« Quand le Real Madrid vous appelle, le meilleur club de l’histoire et le plus titré… cela vous rend fier et vous devez toujours écouter. C’est un honneur, il faut toujours y prêter attention », a confié le protégé de Pep Guardiola.

Si l’intérêt du club madrilène se confirme, ce transfert pourrait bouleverser le mercato estival. Rodri, par son profil de milieu de terrain récupérateur et organisateur, correspond parfaitement aux besoins actuels des Merengues. Pour autant, le Ballon d’Or 2024 ne compte pas forcer son départ de Manchester City.

Rodri se sent bien en Angleterre

Recruté en juillet 2019 contre un chèque de 70 millions d’euros en provenance de l’Atlético Madrid, Rodri se sent bien à Manchester City et se sent épanoui sous les ordres de son compatriote Pep Guardiola. D’ailleurs, il n’exclut pas forcément la possibilité de terminer sa carrière en Angleterre, où il se sent très bien.

🔮✨ Rodri Hernández, sobre una hipotética llamada del @RealMadrid…



🤍 💛💥 "Evidentemente, cuando te llama el Real Madrid, el mejor club de la historia y el más laureado, es un honor. Siempre hay que prestar atención"#ElLarguero pic.twitter.com/XrQX0nVOyv — El Larguero (@ellarguero) November 22, 2024

« Cela pourrait être une possibilité de terminer ma carrière en Angleterre », a ajouté le partenaire d’Erling Haaland. Ces déclarations ambivalentes laissent planer le doute sur l’avenir de Rodri, mais si son profil intéresse fortement le Real Madrid, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, le montant du transfert pourrait être très élevé.