PSG : Ousmane Dembélé Ballon d’Or, le vestiaire valide !

Après la saison de football, le monde entier se tournera vers la cérémonie du Ballon d’Or. Et le sentiment qui prédomine au PSG est qu’Ousmane Dembélé remportera cette prestigieuse distinction.

PSG : Ousmane Dembélé mérite le Ballon d’Or 2025 selon Vitinha

Alors que la saison arrive à son terme et que la cérémonie du Ballon d’Or 2025 se profile à l’horizon, un nom circule avec insistance dans les pronostics : Ousmane Dembélé. L’attaquant du Paris Saint-Germain a réalisé une saison impressionnante, affichant un bilan de 33 buts et 13 passes décisives en 47 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Déjà sacré champion de France avec le PSG, Ousmane Dembélé aura l’occasion de marquer encore plus les esprits lors de la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan le 31 mai prochain. Une victoire dans cette prestigieuse compétition européenne pourrait le propulser au rang de favori pour le Ballon d’Or.

Au sein même du vestiaire parisien, des voix militent en sa faveur. Vitinha n’a pas hésité à soutenir son coéquipier lors du Media Day UEFA. « Je pense que Dembélé est celui qui mérite le plus le Ballon d’Or. Mais la saison n’est pas terminée et j’espère qu’il nous aidera à remporter la Ligue des champions », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par O Jogo. 🔴🔵✨ Dembele, Ballon D’Or



Cette déclaration témoigne de la forme étincelante de l’ancien Rennais et son équipe sur le jeu parisien. En attendant, le vainqueur du Ballon d’or 2025 sera connu le 22 septembre prochain, au théâtre du Châtelet à Paris.