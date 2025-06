Mercato PSG : Mastantuono, une décision radicale arrive !

Courtisé avec insistance par le PSG pour ce mercato, le jeune Franco Mastantuono reste pour l’heure un joueur de River Plate. Le club argentin entend conserver son joyau, quitte à imposer une position ferme cet été.

Mercato PSG : le Paris SG accélère pour Mastantuono

Le Paris Saint-Germain, en quête de renforts après son épopée en Ligue des champions, multiplie les offensives sur le marché des jeunes talents. Dans le viseur : Franco Mastantuono, 17 ans et révélation de l’année 2025 en Argentine sous les ordres de Marcelo Gallardo. Positionné au cœur du jeu, le jeune milieu offensif a séduit l’Europe par sa précocité, sa vision et sa qualité technique.

Selon Fabrizio Romano, les discussions entre le PSG et l’entourage du joueur sont avancées. Les dirigeants parisiens, séduits par son potentiel et prêts à lever sa clause libératoire, souhaiteraient conclure rapidement un accord en vue d’une arrivée dans les mois à venir. Pendant ce temps, le Real Madrid est revenu dans la course et tente de tout faire capoter.

River Plate inflexible… pour l’instant

Malgré l’intérêt parisien, River Plate maintient une ligne de conduite stricte. Selon le média argentin LPM, Le vice-président Stefano Di Carlo a rappelé que « Franco Mastantuono restera au moins jusqu’en décembre ». Aucune offre officielle n’a été transmise aux dirigeants argentins, qui souhaitent conserver leur pépite jusqu’à la fin de l’année, voire au-delà.

Le contrat du joueur court jusqu’en décembre 2026. En interne, deux options sont à l’étude : renforcer la clause libératoire, actuellement fixée à 45 millions d’euros, ou attendre que le marché impose sa loi. À ce jour, River ne montre aucune volonté de négocier à la baisse.

Le PSG reste à l’affût. Mais River Plate semble prêt à résister aux sirènes européennes… pour encore quelques mois. En parallèle de ce feuilleton, Mastantuono vit une autre étape importante de sa jeune carrière. Il a été convoqué pour la première fois par Lionel Scaloni avec la sélection argentine.