Mercato LOSC : Un taulier du SC Braga dans le viseur

Le LOSC suit une piste au Portugal pendant ce mercato d’été. Le club nordiste vise un défenseur central en renfort pour la Ligue Europa la saison prochaine.

Mercato : Le LOSC pense à Sikou Niakaté du SC Braga

À la recherche de renforcer pour la saison prochaine, notamment la Ligue Europa, le LOSC aurait des vues sur Sikou Niakaté du Sporting Club Braga au Portugal. L’équipe Lilloise compte certes Bafodé Diakité, le néo international brésilien Alexsandro ou encore Aïssa Mandi dans ses rangs, mais ils ne sont pas l’abri d’un transfert pendant le mercato d’été qui s’étend jusqu’au 31 août. Mandi (33 ans) par exemple n’a plus qu’un an de contrat et pourrait faire ses valises comme Samuel Umtiti, parti librement.

Pour parer à toute éventualité en défense, Lille a coché le nom du défenseur international Malien (12 sélections). Selon les informations de Foot Mercato, il est dans la pensée de la direction des Dogues cet été. Mais le joueur de 25 ans est un crack du club portugais. Cette saison, il a pris part à 38 matchs, dont 24 en championnat et 6 en Ligue Europa. Il avait pourtant été blessé et indisponible entre fin janvier et début mars 2025.

LOSC : Le transfert de Sikou Niakaté fixé à 10 M€

Lié au SC Braga jusqu’en juin 2028, Sikou Niakaté est valorisé à 8 M€ sur le marché des transferts. Néanmoins, son club ne le cédera pas à moins d’une dizaine de millions d’euros, fort de son statut, d’après la source.

Il est important de rappeler que la cible du LOSC connaît bien le championnat de France. Formé au PSG être 2006 et 2013, Sikou Niakaté a fait ses débuts professionnels à Valenciennes FC en 2016, puis a joué ensuite à l’EA Guingamp entre 2018 et 2023, avec un prêt au FC Metz. Depuis trois saisons, il défend les couleurs de Braga.

