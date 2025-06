Mercato OM : Un gros transfert gratuit pour Marseille !

L’OM pourrait réaliser la meilleure affaire de ce mercato avec le transfert en instance de finalisation d’un joueur de haut niveau gratuit. Angel Gomes, dont il est question, est en fin de contrat à Lille OSC.

Mercato : Angel Gomes pour renforcer à zéro euro l’OM

À l’approche de la fin de cette saison, les noms de Tottenham et de Manchester United ont commencé à circuler dans le dossier Angel Gomes. Problème, Medhi Benatia avait déjà parlé au joueur et un rendez-vous semblait pris pour ce mercato estival lorsqu’il serait libre. L’OM est de retour sur ce dossier et semble avoir toutes les chances de griller la politesse aux deux clubs anglais.

Angel Gomes a terminé son contrat avec Lille OSC, où il n’a pas l’intention de prolonger. Désireux de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM est rapidement devenu une option crédible pour lui. La bonne nouvelle est qu’il avait déjà été contacté par le club phocéen, qui lui promettait de revenir à la charge cet été. Avec le mercato estival qui commence à battre son plein, la direction de l’Olympique de Marseille a activé le dossier plus qu’alléchant.

Angel Gomes représente une option sans frais pour l’OM ce mercato estival. Son rendement remarquable de 10 buts en 134 matchs sous les couleurs lilloises en fait un milieu de terrain offrant de sérieuses garanties. Pablo Longoria et Medhi Benatia le savent, et c’est justement ce qui a milité dans l’activisme du club pour le recruter.

Fabrizio Romano fait savoir que l’OM est bien sur la piste du milieu de terrain anglais de 24 ans. Sur ce dossier, le club phocéen pourrait l’emporter au lancement de ce mercato d’été. Le journaliste spécialiste des dossiers mercato assure que d’autres formations s’intéressent au Portugais d’origine, mais que l’OM est bien en place sur cette piste estimée à 20 millions d’euros pour laquelle aucune indemnité de transfert ne sera payée.