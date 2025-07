OM: Roberto de Zerbi lâche un indice sur la suite du Mercato

Après la victoire de son équipe en match amical contre Gérone (2-0), l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait une annonce forte sur la suite du mercato estival. Explications.

Mercato : Roberto De Zerbi attend encore des recrues à l’OM

Toujours invaincu dans cette préparation, après une victoire 5-0 contre l’Excelsior Maasluis, club de D3 néerlandaise, puis un match nul 1-1 contre le Royal Olympic Charleroi (D2 belge), l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Gérone (2-0) ce samedi. Après cette rencontre, le coach de l’OM a lancé un message à sa direction concernant la suite du mercato d’été.

Lisez aussi : Mercato OM : Roberto De Zerbi confirme un retour explosif

À voir

Mercato PSG : Le jeu dangereux de Donnarumma

Depuis le début de la fenêtre de recrutement, le club olympien a déjà enregistré les renforts de deux défenseurs Facundo Medina et CJ Egan-Riley, ainsi qu’un milieu offensif en la personne d’Angel Gomes. Même s’il apprécie énormément l’apport de ses nouveaux joueurs, Roberto De Zerbi espère encore accueillir « d’autres recrues » pour compléter son effectif.

Conscient de la complexité du marché, le technicien italien avoue n’avoir rien à reprocher à ses dirigeants. « Le mercato est difficile. Les prochains jours vont être importants au niveau des arrivées », annonce le successeur de Jean-Louis Gasset, qui se réjouit déjà du retour imminent de son ancien capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang.

Lisez aussi : OM : L’annonce musclée de De Zerbi sur Greenwood !

À voir

Mercato : L’AJ Auxerre fait de la résistance face à l’ASSE !

Pour rappel, après les départs de Valentin Rongier et Quentin Merlin, l’OM s’active en coulisses pour les remplacer, surtout au poste de latéral gauche, où De Zerbi ne dispose pas vraiment de beaucoup d’options. En attaque, l’OM attend toujours du renfort, surtout que les dossiers Igor Paixão et Timothy Weah semblent désormais s’éloigner. Pablo Longoria et Medhi Benatia espèrent boucler d’autres arrivées avant l’ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 le 15 août prochain.