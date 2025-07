Mercato OM : Grosse pression de Roberto De Zerbi sur Benatia

Le mercato de l’OM va être marqué par le retour de Pierre-Emerick Aubameyang au club. Roberto De Zerbi, coach du club phocéen, continue pourtant de faire de nouvelles demandes et attend de Mehdi Benatia de nouveaux renforts.

De Zerbi en demande d’avantage

Le mercato est difficile, et encore plus pour un club comme l’Olympique de Marseille qui n’a pas de budget illimité. Sur ce marché des transferts, le club phocéen réalise de belles prises avec les transferts déjà bouclés de Facundo Medina, Angel Gomes, de l’Irlandais CJ Egan-Riley et aussi du Jamaïcain Jonathan Rowe. Mais avec la difficile saison qui s’annonce en Ligue des champions, Roberto De Zerbi souhaite avoir un effectif important de joueurs de qualité.

Pierre-Emerick Aubameyang est tout proche de renforcer l’attaque marseillaise, mais le coach italien a fait un nouvel appel à l’action à ses dirigeants. À sa sortie du match amical victorieux de l’OM face à Gérone sur le score de 2-0, il a exprimé son désir d’accueillir de nouveaux joueurs. Comme un coup de pression subtil sur ses dirigeants, De Zerbi a fait savoir que CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes sont des joueurs « forts, tous les trois… » avant d’ajouter : « On a besoin d’autres recrues ».

Marseille doit prévenir la difficile saison 2026

Bien qu’il dise comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les dirigeants de l’Olympique de Marseille, une bonne saison prochaine passe, pour lui, par le recrutement de nouveaux joueurs qui pourront apporter certaines garanties de qualité à l’équipe. Et de façon inavouée, De Zerbi fait comprendre que les nouveaux venus n’offre pas d’option suffisante qui permettrait à l’OM de jouer à fond la Ligue des champions et la Ligue 1. Benatia a donc encore du boulot à abattre d’ici à la fin du mercato.