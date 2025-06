Mercato ASSE : Le défenseur rêvé par Horneland dévoilé

Le défenseur central dont rêve l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, serait un imposant joueur de l’équipe de Hammarby IF, dans le championnat suédois.

Mercato : Victor Eriksson serait le défenseur rêvé par Horneland

Mercredi, Peuple-Vert a relayé des informations en provenance de la Suède, faisant écho de l’intérêt de l’entraîneur de l’ASSE pour un défenseur suédois qui évolue dans son pays natal. Le média spécialisé n’a pas révélé le nom de la cible, qui aurait été supervisée par des scouts du club stéphanois, parmi de nombreux joueurs, dont Bestford Zeneli, milieu de terrain d’IF Elfsborg.

Lisez aussi : Info Mercato ASSE : Dénouement imminent pour Lucas Stassin !

À voir PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Mastantuono !

Ce jeudi, le compte Nordisk Football, bien informé sur le football scandinave, pense qu’il pourrait s’agir de Victor Eriksson (1,92 m), un colosse arrière axial du club Hammarby IF, en première division suédoise. Petite piécette sur le colosse Victor Eriksson en DC ? 😉

Sinon y'a du Terry Yegbe, Nils Zätterström ou Bleon Kurtulus comme jolis morceaux. Mais les deux derniers n'ont pas vraiment un "profil Ligue 2". Hâte de voir !— Nordisk Football (@NordiskFootball) June 4, 2025

International suédois (1 sélection), le défenseur visé par l’ASSE est un crack de son club. Cette saison, il a été titulaire 16 fois et a disputé ces matchs dans leur intégralité, soit 12 en championnat et 4 en Coupe nationale. Victor Eriksson est sous contrat jusqu’en juin 2028 et sa valeur est estimée à 2 M€ sur le marché des transferts.