Mercato OM : Benatia tente le coup pour un génie néerlandais

Alors que l’OM va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Pablo Longoria pourrait faire son marché aux Pays-Bas pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Le président de l’OM pourrait d’ailleurs formuler une offre pour un crack néerlandais durant ce mercato estival.

Mercato OM : Un attaquant du PSV Eindhoven en approche ?

Décidément, Pablo Longoria et Medhi Benatia recherchent du lourd au poste d’ailier gauche. Alors que les dirigeants olympiens s’intéressent à Igor Paixao et que des bruits de couloirs évoquent des contacts renoués avec Marcus Rashford, un autre gros nom a fuité.

Lisez aussi : Mercato OM : Coup de théâtre pour un joli coup en attaqueEn effet, selon les informations du compte Twitter Massilia Zone, bien renseigné sur les couloirs du club marseillais, les dirigeants de l’Olympique de Marseille en pinceraient pour Noa Lang, l’ailier gauche du PSV Eindhoven. Après Paixao, c’est donc un deuxième joyau d’Eredivisie qui serait dans le viseur du vice-champion de France.

Buteur lors du match nul entre le PSV Eindhoven et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions le 22 octobre dernier (1-1), Noa Lang pourrait ainsi débarquer en Ligue 1. En 39 matches toutes compétitions confondues cette saison, Lang a une nouvelle fois brillé en inscrivant 13 buts et 12 passes décisives. 🚨INFO MZ



En plus de Igor Paixão (Feyenoord), l'OM a également ciblé Noa Lang (PSV) pour le poste d'ailier gauche. pic.twitter.com/CPXxNVB8j8— Massilia Zone (@MassiliaZone) June 1, 2025

Il a notamment grandement participé au titre du PSV, sacré champion des Pays-Bas au détriment de l’Ajax Amsterdam au terme d’une fin de saison folle. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international néerlandais, évalué à 25 millions d’euros, pourrait être un gros coup pour l’OM, si jamais Pablo Longoria et Medhi Benatia venaient à concrétiser cette piste.

Mais si Marseille veut remplir sa mission de concurrencer le PSG en Ligue 1 et de retrouver une place importante sur la scène européenne en Ligue des Champions, Frank McCourt devra passer par ce genre d’investissements onéreux capables de renforcer considérablement l’effectif marseillais en vue des saisons à venir.