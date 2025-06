Coup de tonnerre: Gianluigi Donnarumma refuse l’offre du PSG

Héros du sacre historique du PSG en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises durant ce mercato estival. Obligeant ainsi le club parisien à recruter un nouveau gardien de but.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma trop gourmand ?

Même s’il assure que le Paris Saint-Germain est sa priorité pour la suite de sa carrière, Gianluigi Donnarumma ne compte pas pour autant prolonger son contrat à n’importe quel prix. D’après les informations du journal Le Parisien, la situation est au point mort entre la direction du PSG et le clan Donnarumma. L’avenir du portier de 26 ans s’écrit donc plus que jamais en pointillé, son bail arrivant à expiration dans un an.

Le quotidien régional explique que la raison du désaccord serait d’ordre financier. Actuellement, l’ancien joueur de l’AC Milan perçoit entre 10 et 12 millions d’euros par saison, un salaire que le PSG ne veut plus lui verser. Dans l’optique de rétablir un équilibre financier, le conseiller sportif Luis Campos proposerait désormais des émoluments avec des bonus liés aux performances, avec un salaire net moins important.

Une offre que Gianluigi Donnarumma avait dans un premier temps acceptée avant de se rétracter et de changer d’avis dernièrement. Une situation inconcevable que le Paris SG n’apprécie guère et les négociations n’ont pas du tout reprise de manière positive entre les deux parties. D’ailleurs, les dirigeants parisiens auraient d’ores et déjà identifié son potentiel successeur.

Le Paris SG garde la main sur le dossier Lucas Chevalier

En effet, le média francilien rapporte que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos gardent la main sur le dossier Lucas Chevalier. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec le LOSC, le gardien numéro 2 de l’équipe de France dispose d’un bon de sortie pour cet été.

Auteur de grosses performances en Ligue 1 et Ligue des Champions cette saison, le numéro 30 des Dogues est tout logiquement annoncé un peu partout en Europe, mais le Paris SG, qui aurait également d’autres pistes en cas de départ de Gianluigi Donnarumma, continue de surveiller sa situation. Affaire à suivre donc…