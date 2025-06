Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma répond en personne à City

Sous contrat jusqu’en juin 2026 et n’ayant toujours pas paraphé de prolongation avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est annoncé dans le viseur de Manchester City. Le portier italien a fait le point sur son avenir.

Mercato PSG : Pep Guardiola séduit par le profil de Gianluigi Donnarumma

À l’issue de la victoire historique du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0, samedi passé, à l’Allianz Arena de Munich, Gianluigi Donnarumma, l’un des héros du sacre parisien, a semé le doute sur son avenir. Interrogé par Sky Sports, le gardien de but de 26 ans a notamment déclaré : « Rester ? Je ne sais pas, on verra. »

Tout logiquement, ce doute a enflammé le marché des transferts. En coulisses, les dirigeants de Manchester City surveilleraient de très près l’évolution de ce dossier. Sous l’impulsion de son entraîneur Pep Guardiola, le club anglais serait à la recherche d’un nouveau portier pour remplacer Ederson, fortement courtisé par plusieurs clubs saoudiens.

D’après Gianluca Di Marzio, les Citizens pourraient même tenter une approche dans les prochaines semaines, le style de jeu de Donnarumma étant très apprécié par Guardiola. Aucun montant n’a encore été communiqué, mais Manchester City dispose de ressources financières considérables pour convaincre l’ancien joueur de l’AC Milan et Nasser Al-Khelaïfi. Mais ne principal concerné ne semble pas particulièrement pressé de quitter l’écurie francilienne.

Donnarumma : « Ma première option, c’est de rester à Paris »

Gianluca Di Marzio assure que Pep Guardiola apprécie les gardiens calmes sous pression et dotés d’une relance propre et Gianluigi Donnarumma répond parfaitement à ces critères. Ses prestations en Ligue des Champions cette saison contre des cadors de Premier League (Liverpool, Aston Villa et Arsenal) en témoignent.

Mais du côté parisien, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos souhaitent prolonger l’aventure avec leur numéro 1. Cela tombe bien, puisque le portier italien n’attend que ça. Présent en conférence de presse ce mercredi avec la Squadra Azzurra, Donnarumma a publiquement avoué que sa priorité numéro 1 est de prolonger avec le Paris SG.

« Je suis bien à Paris et cela sera au club de décider de prolonger mon contrat ou non. Je suis prêt à tout, mais ma première option, c’est de rester à Paris », a déclaré le protégé de Luis Enrique avant d’affronter la Norvège et la Moldavie en qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Reste maintenant à voir si le PSG et le clan Donnarumma parviendront à trouver un accord.