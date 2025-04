Mercato : Luis Campos, le PSG et un possible mensonge ?

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Luis Campos semble poussé vers la sortie, si l’on en croit les dernières tendances. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos sur le départ ? Révélations et analyse

Daniel Riolo a semé le doute dimanche soir sur l’avenir du conseiller sportif du Paris Saint-Germain, alors que Nasser Al-Khelaïfi avait pourtant assuré en février passé qu’il souhaitait le prolonger. Un mensonge ? Luis Campos et le PSG, la fin est-elle proche ?

Le conseiller sportif du club de la capitale n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin prochain, et son absence samedi à Saint-Étienne a relancé les spéculations sur son départ. Pourtant, interrogé sur l’avenir du Portugais de 60 ans en février dernier sur Canal+, Nasser Al-Khelaïfi s’était montré très serein.

« Luis Campos est très heureux au PSG et je suis très satisfait de son travail et de sa contribution. Je souhaite prolonger son contrat. Je n’ai jamais vu une telle complicité entre un manager et un directeur », avait confié le président du club de la capitale. Mais s’agissait-il d’un mensonge, si l’on en croit les propos de Daniel Riolo dimanche soir dans l’After Foot, sur RMC Sport ?

« On dit depuis plusieurs semaines qu’il y a un problème avec le PSG, qui ne veut pas le prolonger (…) Ce sera un autre débat de savoir si c’est une bonne chose ou non, qui va venir à sa place, comment juger son travail ou pas », a déclaré le journaliste sportif. Reste à voir comment se terminera ce dossier.

