Mercato: Le PSG garde la main sur le dossier Lucas Chevalier

Susceptible de quitter son club formateur, le LOSC, lors du prochain mercato estival, le gardien de but français Lucas Chevalier serait toujours dans le collimateur du PSG. Explications.

Mercato : Lucas Chevalier a une préférence pour son avenir

En marge de la cérémonie des trophées UNFP dimanche dernier, Lucas Chevalier a annoncé la couleur concernant son avenir. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec le LOSC, le portier de 23 ans est annoncé sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Mais le jeune international français a clairement affiché son attirance pour le championnat anglais.

« La Premier League ? C’est un championnat qui fait rêver, le plus attractif. Quand on voit Tottenham, Manchester United qui galère avec des joueurs de dingo, on voit un peu le « level ». J’ai 2 ans de contrat, et puis vous connaissez le président (rires). Je n’ai pas eu de propositions spécifiques de ce pays, mais ça fait réfléchir », a déclaré Lucas Chevalier. Cependant, le PSG pourrait être une option sérieuse pour le natif de Calais.

Lucas Chevalier pour remplacer Donnarumma ?

D’après Livefoot, Lucas Chevalier serait toujours vu au Paris SG comme le remplaçant idéal de Gianluigi Donnarumma. Récemment, plusieurs médias ont annoncé un accord entre l’international italien de 26 ans et la direction du club de la capitale pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2026.

Mais jusqu’à présent, rien n’a encore été signé entre les deux parties et d’autres grands clubs européens surveillent avec attention cette situation. En effet, la direction du PSG proposerait à Donnarumma un salaire fixe diminué plus une part importante en bonus. Si certains cadres du vestiaire ont accepté cette nouvelle politique, l’ancien portier de l’AC Milan ne s’estimerait pas suffisamment valorisé.

Surtout que la Juventus Turin lui proposerait un contrat de cinq ans plus un salaire de 6 millions d’euros, hors bonus, selon Calciomercato. Si Gianluigi Donnarumma décidait donc de quitter le PSG, Lucas Chevalier pourrait faire l’objet d’une offensive d’envergure de la part de Nasser Al-Khelaïfi pour le faire venir dans la capitale. Mais la concurrence sera rude.

En Espagne, le quotidien catalan Sport révèle que les décideurs du FC Barcelone auraient également un œil sur le numéro 30 des Dogues pour potentiellement prendre la place de Wojciech Szczęsny, qui pourrait s’en aller cet été. Du côté de la direction de Lille LOSC, un montant de 40 millions d’euros serait attendu pour un éventuel transfert de Lucas Chevalier.