Mercato : Accord entre Kephren Thuram et la Juve pour le PSG

Désireux d’attirer un nouveau milieu de terrain durant ce mercato estival, le PSG aurait coché le nom de Kephren Thuram, qui sort d’une grande saison sous le maillot de la Juventus Turin. La réponse du club italien n’a pas tardé.

Mercato PSG : La Juventus bloque Kephren Thuram

Malgré la grande saison de Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aimerait pouvoir s’appuyer sur un nouveau milieu de terrain, un profil expérimenté et capable de faire déjouer l’adversaire et d’imposer le respect.

Dans cette optique, Luis Campos aurait inscrit le nom de Kephren Thuram sur la liste des joueurs à recruter durant ce mercato estival. D’après TuttoSport, les dirigeants parisiens seraient très emballés à l’idée de rapatrier l’ancien joueur de l’OGC Nice. Sauf que la Juventus Turin ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport explique que « Kephren Thuram occupe une place de plus en plus importante dans le projet de la Juve. Le club italien veut le prolonger avec une revalorisation salariale importante. »

Malgré des discussions avec leurs homologues du Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani, les dirigeants turinois n’ont nullement prévu d’évoquer le cas de Kephren Thuram, qui semble sur la même longueur d’onde que son club concernant son avenir.

Kephren Thuram veut poursuivre son aventure à Turin

Arrivé l’été passé pour 20 millions d’euros, Khephren Thuram s’est rapidement intégré dans le groupe de la Juventus Turin. Auteur de 5 buts et 8 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues, l’international français de 24 ans se sent très bien à Turin et n’envisage donc pas un départ cet été et espère évoluer aux côtés de Kolo Muani la saison prochaine.

« De son côté, Kephren Thuram n’envisage pas un départ et espère le retour de Kolo Muani à la Juventus, une envie partagée par l’attaquant. Les deux joueurs sont restés en contact même pendant ces jours d’intenses négociations entre Comolli et Campos. Un intérêt du PSG pour le milieu de terrain ? Ce n’est pas sérieux, c’est juste une simple prise d’information, mais la Juventus a annoncé qu’elle ne vendra pas son joueur », assure le Corriere dello Sport. Le Paris Saint-Germain va donc devoir se tourner vers d’autres cibles pour renforcer son milieu de terrain cet été.