Mercato : 40 M€ ! Le gros coup visé par l’AS Monaco cet été

L’AS Monaco pourrait renflouer ses caisses durant ce mercato estival grâce au départ de ce jeune prodige marocain. Il s’agit d’Eliesse Ben Seghir, qui fait l’objet de convoitises en Italie, précisément dans les rangs de Naples.

Mercato AS Monaco : Eliesse Ben Seghir vers Naples pour 40 M€

L’idylle entre l’AS Monaco et Eliesse Ben Seghir pourrait prendre fin cet été. Après plus de deux ans de bons et loyaux services, l’ailier gauche de 20 ans semble de plus en plus proche d’un départ du club monégasque. Pour cette fenêtre de transfert, plusieurs clubs se sont positionnés pour sa signature, dont le SSC Naples. D’après La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du club napolitain apprécient le profil du Marocain.

Un groupe d’émissaires l’aurait déjà observé à plusieurs reprises durant la saison, concluant qu’il pourrait être un atout majeur pour le dispositif de Naples. À cet effet, des discussions pourraient être engagées très bientôt avec l’AS Monaco pour trouver un accord de transfert. De son côté, le club monégasque réclame 40 millions d’euros pour laisser partir Eliesse Ben Seghir.

D’après le média italien, cette somme ne devrait pas poser de problème pour les Azzurri, qui disposent de 200 millions d’euros comme fonds de roulement pour le mercato estival. Bien que la priorité reste de signer Kevin De Bruyne, le dossier Eliesse Ben Seghir ne sera pas pour autant mis de côté.

Serie A : Une belle opportunité pour Eliesse Ben Seghir ?

Cette saison à l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir a disputé 46 matchs pour 9 buts et 4 passes décisives. Durant la seconde moitié de saison, il a bénéficié d’un temps de jeu mitigé, ce qui n’aurait pas été bien accueilli par son entourage. Ainsi, grâce à ce transfert à Naples, le jeune Marocain pourrait se relancer. La Serie A représenterait d’ailleurs une nouvelle aventure, puisqu’il n’y a encore jamais évolué depuis le début de sa carrière professionnelle.

