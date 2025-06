Grosse frayeur à l’OM : De Zerbi a été contacté par un club

L’information a de quoi faire trembler l’OM. L’entraîneur Roberto De Zerbi a été approché par Tottenham pour un retour en Premier League. Mais l’inquiétude a vite laissé place au soulagement.

Mercato OM : De Zerbi repousse les avances de Tottenham

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, conserve visiblement une grosse côte sa cote sur le marché des transferts. Après avoir été ciblé en Italie par l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus, c’est au tour de Tottenham de tenter de le déloger de l’Olympique de Marseille cet été.

Lire aussi : Mercato OM : Une priorité de De Zerbi force son départ !

À voir Mercato ASSE : Une décision prise pour Maxime Bernauer

Le journaliste Fabrizio Romano révèle en effet que le club londonien a approché l’entourage de De Zerbi ces derniers jours, dans l’optique de lui confier les rênes de l’équipe première fin de succéder à Ange Postecoglou. Cependant, cette tentative du club londonien s’est soldée par un échec cuisant. La source explique l’ancien entraîneur de Brighton a rapidement décliné les avances des Spurs. 🚨⚪️ Tottenham are prepared to advance in talks with leading candidate Thomas Frank in the next days.



Spurs also approached Roberto De Zerbi in the recent days… but the Italian head coach rejected as he wants to stay at Olympique Marseille. pic.twitter.com/5BGtYGLjli— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025

Lire aussi : OM : Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi !

La raison de ce refus est claire : Roberto De Zerbi souhaite poursuivre son avenir à l’OM, où son contrat expire en juin 2027. Sa détermination s’est renforcée par la qualification de l’équipe pour la prochaine Ligue des Champions, un objectif majeur pour Marseille. Cette position ferme du coach de 46 ans devrait rassurer les Phocéens, qui peuvent compter sur leur entraîneur pour la saison à venir.