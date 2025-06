FLASH Mercato PSG : 60M€ ! Accord trouvé pour un attaquant

Le mercato estival bat déjà son plein au sein du PSG. Alors que Luis Campos se rapproche du gros coup Ilya Zabarnyi pour renforcer la charnière centrale, le conseiller sportif parisien serait aussi bien avancé pour régler un dossier urgent en attaque.

Mercato PSG : Un attaquant va rester à la Juventus Turin

Prêté à la Juventus Turin en janvier passé, Randal Kolo Muani va poursuivre son aventure en Serie A la saison prochaine. Même si le prêt ne comportait aucune option d’achat, la Vieille Dame, convaincue par l’attaquant du Paris Saint-Germain a jugé bon de le garder.

À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du Monde des Clubs, les dirigeants des deux clubs ont donc accéléré les négociations pour aboutir à un accord afin que le joueur de 26 ans puisse défendre les couleurs de la Juve durant cette compétition organisée par la FIFA.

Et ce mardi, La Gazzetta Dello Sport rapporte que Luis Campos, conseiller sportif parisien, et son homologue turinois devraient officialiser la prolongation du prêt de Randal Kolo-Muani dans les heures à venir.

Pour laisser partir l’international français, le PSG souhaite un transfert sec d’un montant compris entre 60 et 70 millions d’euros, alors que la Juventus Turin mise plutôt sur un second prêt assorti d’une possible option d’achat obligatoire à définir. La Coupe du Monde des Clubs va donc permettre à tout le monde d’être définitivement fixé dans ce dossier. De son côté, le principal concerne semble avoir déjà fait son choix.

Kolo Muani : « J’espère continuer à la Juventus »

Titulaire avec l’équipe de France ce dimanche face à l’Allemagne (2-0), en match de classement de la Ligue des Nations, Randal Kolo Muani s’est exprimé sur son avenir après le match, alors que son prêt à la Juventus Turin touche à sa fin le 30 juin. Interrogé en zone mixte, dans des propos relayés par L’Équipe, le joueur du PSG a déclaré sans détour : « je pars avec eux pour la Coupe du monde des clubs », mettant ainsi un terme au flou autour de son avenir immédiat.

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort, qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, espère même rester plus longtemps à Turin. « Je suis très content à la Juventus, j’espère continuer là-bas, ils m’ont bien accueilli, je prends du plaisir », a confié Kolo Muani. Pour rappel, le natif de Bondy est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028.