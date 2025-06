Mercato OM : Accord conclu, un roc argentin arrive !

Tout est bouclé pour l’arrivée d’un crack argentin à l’OM. Le défenseur central est attendu à Marseille dans les prochains jours.

Mercato OM : Un défenseur argentin arrive à Marseille

La direction de l’OM est sur le point de frapper un gros coup sur le marché des transferts pour renforcer la ligne défensive de l’équipe de Roberto De Zerbi. Depuis quelques semaines, le nom de l’international argentin, Facundo Medina circule dans les couloirs de la Commanderie.

Après cinq saisons passées au RC Lens, Facundo Medina a décidé de changer d’air la saison prochaine. Les dirigeants du club phocéen auraient jeté leur dévolu sur le crack argentin pour apporter de tonus à la défense marseillaise en souffrance cette saison. L’international argentin a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues avec le Racing Club de Lens cette saison et a délivré une passe décisive.

Le journaliste Mohamed Bezzouaoui a confirmé il y a quelques semaines que le défenseur argentin a donné son feu vert pour poser ses valises à Marseille et évoluer sous les ordres du technicien italien, Roberto De Zerbi la saison prochaine. « Medina est archi chaud pour rejoindre l’OM. Il aime l’atmosphère et l’ambiance de la ville et du Vélodrome, lui qui est Argentin. Il partira, c’est sûr. Marseille l’a déjà sondé. Et lui est archi bouillant. Il est très ouvert », a-t-il écrit sur son compte X.

Les pensionnaires du stade Vélodrome ont accéléré les négociations avec les dirigeants du RC Lens et les deux parties ont enfin trouver un accord définitif. L’Olympique de Marseille va débourser 20 millions d’euros pour boucler le deal. Facundo Medina va parapher un contrat de cinq ans avec l’OM soit jusqu’en 2030. L’annonce officielle de la signature de l’Argentin serait imminente.

À Marseille, Facundo Medina va retrouver son compatriote Leonardo Balerdi. Ce dernier a aussi insisté pour son arrivée. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du défenseur lensois est estimée à 25 millions d’euros.