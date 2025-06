Mercato : Un international polonais se rapproche de l’OM

La direction de l’OM dégote un fougueux défenseur en Angleterre pour le mercato estival. Arsenal a fixé ses conditions pour le départ de sa pépite.

Mercato OM : Mehdi Benatia traque un défenseur polonais

Un défenseur polonais est sur les tablettes de l’OM à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival. Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi exige des renforts cet été pour passer à une défense à quatre la saison prochaine. Pour répondre aux exigences de l’Italien, les dirigeants de l’Olympique de Marseille foncent sur une pépite en Angleterre.

Selon les informations de Foot Mercato, le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia et son équipe ont coché le nom de Jakub Kiwior. L’international polonais évolue actuellement sous les couleurs d’Arsenal en Premier League et a livré de belles performances cette saison. Le Polonais a profité des absences de certains cadres et a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues avec le club londonien, a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Les Gunners sont ouverts au départ de Jakub Kiwior, mais à une seule condition. Tout prétendant doit débourser 40 millions d’euros pour s’attacher ses services cet été. Les dirigeants du club phocéen se seraient déjà renseignés sur la situation du roc polonais, mais ils n’ont pas encore déposé une offre sur la table des Anglais.

L’Olympique de Marseille n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Selon les informations du Daily Mirror, Naples bouge discrètement les lignes pour damer le pion aux Marseillais. Cette formation de Serie A aurait entamé des négociations avec l’entourage de Jakub Kiwior. La Juventus Turin et l’AC Milan se positionnent également pour s’offrir le joueur.

Cette rude concurrence pourrait faire grimper le prix de Jakub Kiwior. Sous contrat jusqu’en 2028, la valeur marchande de l’international polonais est estimée à 22 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt.