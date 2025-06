Mercato OM : Jeffrey de Lange vers les Pays-Bas !  

Le deuxième gardien de but de l’OM, Jeffrey de Lange envisagerait de claquer la porte lors du mercato estival en raison de la concurrence à Marseille. Un prétendant se positionne pour le recruter.

Le deuxième gardien de but de l’OM, Jeffrey de Lange pourrait quitter Marseille cet été. Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival en provenance des Go Ahead Eagles, le Néerlandais n’a pas eu un bon temps de jeu sous la houlette de Roberto De Zerbi. Il fait face à une rude concurrence du gardien de but argentin, Geronimo Rulli et se contente du rôle de remplaçant.

Cette saison, Jeffrey de Lange a disputé seulement deux rencontres avec les Olympiens. Cette situation devient intenable pour le jeune gardien néerlandais et il cherche déjà un nouveau point de chute pour devenir titulaire indiscutable dans les cages. Et une nouvelle destination s’offre à la pépite.

Selon les informations de Transferfeed, la direction de l’Ajax Amsterdam aurait jeté son dévolu sur le gardien de but marseillais pour compenser le potentiel départ de Remko Pasveer, qui est en fin de contrat et devrait quitter le club. Jeffrey de Lange serait prêt pour faire son retour aux Pays-Bas et évoluer dans un championnat qu’il maîtrise bien.

Selon les indiscrétions, les dirigeants phocéens ne vont pas retenir Jeffrey de Lange en cas d’offre alléchante. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027, sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros. Les négociations n’ont pas encore débuté entre les deux formations.

