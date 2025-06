Info Mercato : L’ASSE proche d’un coup de génie en attaque !

Alors que Lucas Stassin se rapproche d’un départ, l’ASSE aurait jeté son dévolu sur un attaquant expérimenté tout droit venu du championnat grec. Explications.

Mercato ASSE : Un attaquant espagnol pour remplacer Lucas Stassin

La tension monte dans les couloirs de L’Etrat. Lucas Stassin, la star offensive de la saison à l’AS Saint-Étienne, plaît à West Ham et à Stuttgart. Désormais reléguée en Ligue 2, l’ASSE doit rapidement se résoudre à anticiper un départ inéluctable. Ivan Gazidis, le président et stratège du mercato des Verts, miserait ainsi sur un profil qui coche toutes les cases : Loren Moron, selon les informations du portail Team Football.

Un attaquant expérimenté, qui a inscrit 19 buts cette saison dans le championnat grec sous les couleurs d’Aris Salonique. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur de 31 ans a été repéré par les dirigeants stéphanois grâce à des rapports détaillés de la cellule de recrutement, qui le suit depuis deux saisons en Grèce.

Séduit par le profil de « goléador » et la mentalité de leader de Loren Moron, l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland, a validé son potentiel recrutement. Dans le plus grand secret, Ivan Gazidis aurait multiplié les contacts avec les agents de Moron et la direction d’Aris Salonique. Une offre autour de 4,5 millions d’euros serait ainsi en préparation pour convaincre le club grec, en proie à des difficultés financières en ce moment. 🚨 #MercatoASSE : Stassin sur le départ, Horneland tient déjà son nouveau buteur pour viser la remontée !

Mieux, le salaire de Loren Moron, soit 350.000 euros annuels, reste largement dans les cordes clous des standards Ligue 2, ce qui rend l’opération réalisable pour le club. Affaire à suivre donc…