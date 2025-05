Mercato : Après Monaco, l’ASSE tranche pour Eirik Horneland

Après la défaite face à l’AS Monaco ce samedi, l’ASSE a sérieusement compromis ses chances de maintien en Ligue 1 à l’issue de la saison. Pour autant, Eirik Horneland ne semble pas vraiment inquiété. Explications.

Mercato ASSE : Eirik Horneland garde la confiance du club

En dépit des critiques sur ses choix lors de ses compositions d’équipe, Eirik Horneland garde la confiance de la direction de l’AS Saint-Étienne. Nommé en janvier passé en remplacement d’Olivier Dall’Oglio, le technicien norvégien est lié aux Verts jusqu’en juin 2027.

Dans son édition de ce dimanche, le journal L’Équipe rapporte que l’ancien coach de Rosenborg, avec ou sans relégation en Ligue 2 à l’issue de l’exercice en cours, n’aurait pas à craindre pour son poste. Le quotidien sportif explique qu’Ivan Gazidis et les décideurs de l’ASSE maintiendraient leur confiance en Horneland pour la saison prochaine.

Sauf énorme revirement de dernière minute, l’entraîneur de 60 ans devrait conserver son poste. Arrivé il y a six mois, Eirik Horneland n’a pas eu le temps de mettre en place ses idées et le club stéphanois aimerait lui donner la chance de bâtir son équipe et faire appliquer sa philosophie de jeu. D’ailleurs, le mentor de l’AS Saint-Étienne ne s’avoue pas encore vaincu pour le maintien en Ligue 1.

Eirik Horneland donne la clé pour le maintien de l’ASSE

À quatre journées de la fin du championnat, l’ASSE est désormais dos au mur. Samedi, au stade Geoffroy-Guichard, les Verts ont manqué une nouvelle occasion de prendre des points en s’inclinant face à l’AS Monaco d’Adi Hütter (1-3). Cependant, Eirik Horneland ne baisse pas les bras et pense même que son club peut encore se maintenir dans l’élite au terme de la saison, à condition d’y mettre le coeur.

« J’espère que les joueurs ont ce qu’il faut pour répondre, ils le peuvent. Je n’ai pas de doute sur notre état d’esprit, mais on doit faire preuve de discipline et de qualité pour remporter ces rencontres, on ne peut pas toujours être dans le combat, il faut apporter de la qualité », a déclaré Horneland en conférence de presse. Pour la prochaine journée, l’AS Saint-Etienne se déplace sur le terrain du Stade de Reims (13e).