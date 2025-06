Mercato ASSE : Un buteur visé répond à l’intérêt des Verts

Dans le viseur de l’ASSE, un buteur évoluant en Ligue 2 a répondu à l’intérêt des Verts. Il n’est pas enclin à quitter son club actuel au profit des Stéphanois qui sont relégués.

Mercato : Timothé Nkada ne quittera pas Rodez au profit de l’ASSE

Le nom de Timothée Nkada a été le tout premier à nourrir la rumeur sur le mercato de l’ASSE. Il a été présenté comme une cible des recruteurs des Verts pour remplacer Lucas Stassin qui souhaite quitter l’AS Saint-Etienne à la suite de la relégation en Ligue 2.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Arrivée imminente d’une recrue après Cardona

À voir FLASH Mercato : Le Borussia Dortmund arrache un crack au PSG

Le buteur de Rodez AF a été interrogé sur l’intérêt stéphanois par la Radio Totem. Il ne souhaite pas quitter le club ruthénois, qui est en Ligue 2, pour rejoindre un autre club dans la même division. « Il y a beaucoup de projets qui ne m’intéressent pas », a -t-il indiqué d’emblée.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un défenseur latéral gauche arrive en renfort

« J’ai dit aux dirigeants que je ne partirai pas pour rester dans le même championnat. C’est certain. Je ne partirai pas pour aller en Ligue 2 ou dans des championnats similaires. Je ne veux pas aller dans des championnats exotiques. C’est sûr et certain que ça ne sera pas ma priorité », a-t-il répondu cash ensuite.

Le buteur de RAF séduit par le championnat anglais

Pour finir, Timothé Nkada a indiqué sa préférence : « L’Angleterre ? Ce serait le top, c’est sûr ». La saison dernière, l’avant-centre franco-camerounais a été auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 31 matchs disputés en Ligue 2. Il est lié à RAF jusqu’en juin 2027.

À voir Mercato FC Nantes : Kita répond cash pour Anthony Lopes !

Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, il vaut 2,5 M€ sur le marché des transferts. Un tarif qui ne semble pas un obstacle pour l’ASSE.