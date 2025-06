Mercato SRFC : C’est fait, un cadre file en Angleterre !

Le SRFC (Stade Rennais) se sépare d’un cadre à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Le joueur est en route pour l’Angleterre.

Mercato SRFC : Un nouveau départ acté au Stade Rennais

Le défenseur français, Adrien Truffert va bel et bien quitter le Stade Rennais cet été. Le président du club breton, Arnaud Pouille a confirmé il y a quelques semaines sur le plateau de Pleine Lucarne que le crack rennais est sur le départ.

« Lorenz Assignon nous a demandé de partir. Adrien Truffert, c’est une vraie problématique, il pense que c’est l’heure pour lui de partir. Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs. », a déclaré le dirigeant rennais.

À voir Échec cuisant : Le PSG recalé pour Illya Zabarnyi !

Lire aussi : Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Paul Onuachu !

Adrien Truffert va donc quitter le Roazhon Park après dix saisons sous le maillot rouge et noir et prendre la direction de l’Angleterre. Selon les informations de Le Parisien, le défenseur rennais va s’engager avec Bournemouth et évoluer en Premier League la saison prochaine. Cette formation anglaise cherche un latéral gauche pour compenser le potentiel départ de Milos Kerkez.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un excellent deal s’offre au SRFC !

Les Cherries ont accéléré les négociations avec le SRFC ces dernières semaines et les deux clubs ont trouvé un accord définitif. Les Anglais vont débourser 17 millions d’euros pour boucler le deal. Adrien Truffert va passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans avec son nouveau club si tout se passe normalement.

À voir Mercato OM : Une discussion en finalisation avec Milan !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Malick Diouf ?

Sous contrat jusqu’en 2026, la valeur marchande d’Adrien Truffert est estimée à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.