Le Stade Rennais et le RC Lens s’arrachent une pépite !

Le Stade Rennais et le RC Lens sont en lutte pour s’attacher les services d’un milieu de terrain français cet été. La porte est ouverte pour le transfert du jeune crack.

Mercato : Un milieu de terrain dans le viseur du Stade Rennais et du RC Lens

Le Stade Rennais et le RC Lens mènent une rude bataille cet été pour s’attacher les services d’un meneur de jeu français. Selon les indiscrétions, les pensionnaires du Roazhon Park veulent relancer la piste Batista Mendy. Le milieu de terrain français s’est révélé à Trabzonspor où il est devenu un titulaire indiscutable.

Cette saison, Batista Mendy a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues avec son club, a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Ses belles performances en Turquie ont suscité l’intérêt du Stade Rennais. Les Bretons envisagent de revenir à la charge cet été pour déloger le jeune milieu de terrain.

Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants rennais avaient ciblé Batista Mendy lors du dernier mercato hivernal, mais le dossier n’a pas avancé avant la fermeture du marché des transferts. Cet été, le SRFC devra faire face à une rude concurrence pour réussir ce coup. Un autre club de Ligue 1 se positionne pour s’offrir le jeune crack.

La presse turque indique que le RC Lens cible aussi Batista Mendy. Les Sang et Or se seraient déjà renseignés sur la situation du joueur et pourraient damer le pion au Stade Rennais. La direction de Trabzonspor serait ouverte au départ du Français puis qu’il a décidé de changer d’air. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à 10 millions d’euros.