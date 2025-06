ASSE : Le mercato ambitieux lancé, 2 M€ investis pour Jaber

Malgré la relégation de l’ASSE en Ligue 2, KSV s’est lancé dans un mercato ambitieux. À la suite d’Irvin Cardona et maxime Bernauer, le groupe canadien aurait encore investi des millions d’euros pour recruter Mahmoud Jaber.

Mercato : Le transfert de Mahmoud Jaber conclu à 2 M€ + 300 000 € de bonus

L’ASSE s’est renforcée offensivement alors que le mercato d’été n’est pas encore ouvert officiellement. Elle a recruté Irvin Cardona au FC Augsbourg en Bundesliga en levant l’option d’achat d’un montant de 2,5 M€. Selon L’Equipe, Kilmer Sports Ventures a investi 1,2 M€ pour s’offrir définitivement Maxime Bernauer dont le prêt était aussi assorti d’une option d’achat.

En effet, les dirigeants du club stéphanois ont décidé d’investir pour reconstruire leur équipe en vue de son retour en Ligue 1 rapidement. « Cette saison nous a permis d’apprendre beaucoup. Nous avons une meilleure compréhension désormais […]. Nous savons qu’il est nécessaire de faire plus de changements et plus d’investissements. Et nous allons le faire », avait promis Ivan Gazidis, dans la foulée de la descente de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.

Dans cette optique, le patron de KSV aurait encore investi 2 M€, en plus des bonus pouvant atteindre 300 000 euros, dans le recrutement de Mahmoud Jaber (25 ans) du Maccabi Haïfa, selon les informations de Foot Mercato. Le milieu de terrain international israélien est attendu en visite médicale à Saint-Etienne, avant la signature officielle de son contrat. 🚨#ASSE 🟢🟢



🩺le milieu de terrain Mahmoud Jaber est attendu à Saint-Etienne dans les prochaines heures pour passer des tests médicaux



💰montant de l'opération 2 M€ + des bonus estimés autour de 300K€



🔜grosse enveloppe mercato, d'autres joueurs en approche… https://t.co/jGmleHdsEX pic.twitter.com/Gt05Iz3ULu— Sébastien Denis (@sebnonda) June 11, 2025

Et ce n’est pas tout ! Le président du club ligérien négocierait en ce moment le transfert d’un défenseur central « à plusieurs millions d’euros », à e croire le journaliste Sébastien Denis de FM. Comme on peut le constater, l’ASSE a décidé de sortir le chéquier pour se renforcer conséquemment, afin de jouer la remontée immédiate en Ligue 1 la saison prochaine.