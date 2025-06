Mercato Barça : Une porte s’ouvre en Turquie pour Ter Stegen

Au milieu d’une rumeur de départ insistante, Marc-André Ter Stegen pourrait finalement quitter le FC Barcelone pour la Turquie. D’après Mundo Deportivo, Galatasaray se propose pour la signature du gardien de but allemand.

Mercato : Direction Galatasaray pour Ter Stegen ?

Très peu utilisé la saison dernière à cause de sa blessure, Marc-André Ter Stegen se sent désormais menacé au FC Barcelone. En effet, le club catalan ne compte plus sur les services de l’international allemand et souhaite s’en séparer lors de ce mercato estival. Sur le marché, le joueur de 33 ans a été approché par Galatasaray.

Qualifié pour la Ligue des champions, le club turc est en quête d’un gardien de but et jette son dévolu sur Ter Stegen. D’après Mundo Deportivo, le nom du capitaine barcelonais a été inscrit sur la short-list des Istanbuliotes. Reste à savoir si l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach sera intéressé par cet intérêt des Turcs.

Ter Stegen focus sur son avenir au Barça

D’après la même source, Marc-André Ter Stegen n’est pas, pour le moment, réceptif aux différentes approches tant qu’il ne sera pas fixé sur son avenir avec le FC Barcelone. En effet, il ne souhaite pas quitter les Catalans cet été, ce qui continue de faire débat avec les dirigeants. À cet effet, le club n’envisage pas de forcer son départ. Mais une chose est sûre : il sera privé de temps de jeu la saison prochaine à cause de la nouvelle hiérarchie composée de Wojciech Szczęsny et Joan Garcia.