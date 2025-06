Mercato : C’est officiel, un défenseur central quitte le PSG

Annoncé depuis plusieurs semaines, le terrible coup dur vient d’être confirmé ce mercredi. Le PSG perd l’un de ses talents les plus prometteurs au poste de défenseur central.

Mercato : Le Bayer Leverkusen arrache une pépite au PSG

Ce mercredi, le Bayer Leverkusen a officialisé la signature d’Axel Tape. À 17 ans, le jeune défenseur central quitte ainsi le Paris Saint-Germain pour aller son premier contrat professionnel de l’autre côté du Rhin. Tout fraîchement élu Golden Kid U19, l’international français des moins de 18 ans rejoint le club allemand en tant que défenseur axial, son poste de prédilection, alors qu’au PSG il était plus considéré comme un milieu de terrain défensif.

Apparu à trois reprises cette saison dans l’équipe A de Luis Enrique, notamment en Coupe de France (1) et Ligue 1 (2), Axel Tape va poursuivre sa progression dans un club réputé pour le développement des jeunes. En fin de contrat stagiaire, le natif de Bondy ne permettra donc pas au PSG de toucher une indemnité sur son départ. Fier de ce joli coup, le directeur sportif du Bayer Leverkusen n’a pas caché sa joie après la signature d’Axel Tape. 🇫🇷 Bienvenue, Axel #Tape! 👋



« Nous voyons un grand potentiel en Axel, et son transfert gratuit est un élément important de notre planification d’équipe tournée vers l’avenir », a déclaré Simon Rolfes. De son côté, le principal concerné s’est réjoui de rejoindre un club qui lui donne l’occasion de se développer assez rapidement.

Axel Tape : « Une opportunité fantastique de me développer très tôt »

À l’instar de Kingsley Coman, Dan-Axel Zagadou ou encore Tanguy Kouassi, le PSG perd un autre phénomène de son centre de formation. Malgré l’implication personnelle de Luis Enrique, qui lui a garanti du temps de jeu pour la saison prochaine, Axel Tape a pris la décision de poursuivre sa carrière loin de Paris. Justifiant son départ du PSG, le Titi a parlé d’une proposition difficile à refuser.

« C’est une opportunité fantastique de me développer très tôt. La décision de partir à l’étranger est très facile à prendre lorsque le Bayer, l’un des clubs les plus remarquables d’Allemagne, vous recrute. Ce club m’a fasciné par son football ces dernières années. Je suis enthousiaste et très motivé à l’idée de réussir à Leverkusen », a confié Axel Tape sur le site de l’ancien club de Xabi Alonso.

