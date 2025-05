PSG Mercato : Xabi Alonso scelle le sort de Rodrygo au Real

Mécontent de son utilisation au Real Madrid, Rodrygo fait l’objet de rumeurs de départ, notamment du côté du PSG. Fraîchement intronisé sur le banc des Merengues, Xabi Alonso, s’est prononcé sur l’avenir de la star brésilienne.

Mercato : Rodrygo toujours dans le viseur du PSG

En plus de disputer une finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan le samedi prochain, à l’Allianz Arena, le Paris Saint-Germain se prépare également à vivre un mercato estival avec une stratégie claire visant à renforcer plusieurs secteurs clés de l’équipe. Parmi les priorités du club parisien, on trouve un défenseur central droitier, un arrière gauche, un milieu défensif et un ailier droit.

Si l’occasion se présente, un attaquant numéro 9 pourrait également être recherché. Luis Campos se concentre particulièrement sur le recrutement offensif, cherchant un finisseur capable d’apporter une forte présence physique et de concrétiser les occasions cruciales, selon PSG Inside Actus.

Parmi les cibles offensives principales, le PSG surveille la situation de Victor Osimhen (Naples), Alexander Isak (Newcastle), Benjamin Sesko (Leipzig) et Mateo Retegui (Atalanta). Toujours selon le média spécialisé, les dirigeants parisiens n’excluent pas un transfert de Rodrygo du Real Madrid.

Bien que ce dossier semble complexe, le Paris SG veut miser sur le mécontentement du joueur de 24 ans concernant son temps de jeu pour le convaincre de rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Sauf que Xavi Alonso ne voit pas les choses de la même manière.

Xavi Alonso bloque Rodrygo au Real Madrid

Arrivé à l’été 2019 en provenance de Santos, Rodrygo est lié au Real Madrid jusqu’en 2028. Malgré 50 rencontres disputées cette saison, avec notamment 13 buts et 10 passes décisives, l’international brésilien réclame plus de temps de jeu et Xabi Alonso semble pouvoir répondre favorablement à ses exigences.

En tout cas, alors que le nom du compatriote de Vinicius Jr est associé à Arsenal et au Paris SG, le successeur de Carlo Ancelotti a publiquement déclaré qu’il compte sur Rodrygo pour la saison prochaine.

« Rodrygo est un joueur spectaculaire. Nous aurons besoin de lui », a lâché l’ancien coach du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ce lundi, lors de sa première conférence de presse à la tête du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain et les autres courtisans de Rodrygo sont donc prévenus.