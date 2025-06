OL Mercato : Coup de froid sur l’avenir de Mata à Lyon

L’OL tente de prolonger le contrat de Clinton Mata, mais en vain ! Les parties ne s’entendent toujours pas sur le nouveau salaire du polyvalent défenseur.

Mercato : La prolongation de Clinton Mata à l’OL au point mort

Arrivé à l’OL en juillet 2023 en provenance du FC Bruges, Clinton Mata n’a plus qu’un an de contrat avec le club rhodanien. Concrètement, son bail expire en juin 2026. Cependant, la Direction de Lyon lui a transmis une proposition depuis la saison dernière, en vue d’une prolongation. L’information est confirmée par le site Olympique et Lyonnais qui évoque un dossier au point mort.

En effet, le défenseur de 32 ans n’est pas satisfait de la revalorisation salariale proposée par John Textor. De ce fait, il a repoussé l’offre du dirigeant américain qui, en réalité, n’a pas une marge de manœuvre en ce moment. Sous surveillance de la DNCG, il doit éviter une explosion de la masse salariale du club.

Olympique Lyonnais : Priorité à l’audience à la DNCG

D’après le média spécialisé, le président des Gones a proposé une « petite augmentation » à Clinton Mata, ce qui n’est pas de son goût. C’est donc le statu quo sur la prolongation de l’international Angolais, attenduau Groupama OL Training Center le 7 juillet pour la reprise des entraînements.

John Textor pourrait revenir à la charge en revoyant son offre à la hausse, mais à condition qu’il passe haut les mains son audition à la DNCG le 24 juin. Un rendez-vous crucial pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais.

