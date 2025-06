Mercato PSG : Un flop proche de la sortie, jackpot en vue !

À propos de l'auteur, Jules S

Diplômé en journalisme, Jules a rapidement trouvé sa voie en devenant journaliste reporter sportif et apporte son expérience au succès de Foot Sur 7. Son expertise ne se limite pas à l'écriture ; il excelle également dans les commentaires de match et l'animation d'émissions sportives à la radio comme à la télévision. Son dévouement au monde du football transparaît dans chaque reportage, chaque analyse et chaque émission qu'il anime. Il rêve d'être un pilier respecté de la communauté sportive, inspirant les fans et les jeunes journalistes à suivre leurs passions avec ferveur.