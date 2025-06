Mercato ASSE : Décision choc, un départ acté en coulisses

Le mercato de l’ASSE prend progressivement corps avec la levée des options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer. A l’inverse, l’un des hommes clés d’Eirik Horneland s’apprête à mettre un terme à son aventure à Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Fin de l’histoire pour un enfant du club

Formé à l’ASSE, revenu au bercail après une parenthèse à Lorient, Léo Pétrot s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Selon Le Progrès, le défenseur de 28 ans, en fin de contrat le 30 juin prochain, ne se verra pas proposer de prolongation. Une décision prise en interne, mais qui ne fait désormais plus de doute.

Malgré une implication sans faille et une certaine régularité dans l’effectif stéphanois, Pétrot ne s’inscrit plus dans le projet du club. La direction sportive, portée par une volonté de renouvellement profond pour un retour immédiat en Ligue 1, préfère miser sur des profils plus jeunes ou plus compétitifs pour relever le défi.

Pétrot, un fidèle soldat sur le départ

Jamais un cadre incontestable, mais toujours un joueur fiable : c’est ainsi que Pétrot était perçu dans le vestiaire. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le flanc gauche, il a souvent rendu service, notamment sous les ordres de Laurent Batlles puis d’Eirik Horneland. Son départ, après celui de Briançon, marque la fin d’un cycle.

Avec 77 buts encaissés la saison passée, la défense stéphanoise est en chantier. Et Léo Pétrot ne sera vraisemblablement que le premier d’une série. Cornud, Batubinsika, Nadé ou encore Appiah sont également pressentis pour quitter le Forez. Un été mouvementé s’annonce du côté de l’Étrat, où l’heure est à la refondation.

