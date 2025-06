Mercato ASSE : Des courtisans en plus pour la Pépite Stassin

Meilleur buteur de l’ASSE, Lucas Stassin a tapé dans l’œil de plusieurs clubs. Élu »Pépite de la saison » en Ligue 1, il va certainement attirer davantage de lumière sur lui pendant ce mercato.

ASSE : Lucas Stassin élu Pépite de la Ligue 1

Auteur de 11 buts en Ligue 1 avec l’ASSE en 2025, Lucas Stassin a été décisif pour sa première saison dans le championnat de France. Il a bouclé l’exercice dernier avec 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1. Meilleur buteur des Verts, il a fini dans le Top 11 des buteurs du championnat.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une porte s’ouvre en Espagne pour un arrière

À voir Mercato FC Nantes: Deux départs et une prolongation en vue

Au titre des récompenses de la Ligue de Football Professionnel, l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne a été désigné ‘’Pépite de la saison’’ en Ligue 1 McDonald’s 2024-2025, avec 37 % des votes. Lucas Stassin (20 ans) a devancé Matias Fernandez-Pardo du LOSC, Malick Fofana de l’Olympique Lyonnais, Andrey Santos du RC Strasbourg et Djaoui Cissé du Stade Rennais FC. Lucas Stassin est élu #PépiteDeLaSaison ⭐️🇧🇪 pic.twitter.com/diOmdf2cjW— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) June 11, 2025

Le jeune joueur de l’ASSE succède ainsi à celui de l’AS Monaco, Lamine Camara (21 ans) au palmarès. Fort de cette distinction, il est certain que Lucas Stassin va attirer plus de courisans qu’il n’en a déjà. Pour rappel, près d’une dizaine de clubs en Ligue1 et à l’étranger, notamment West Ham en Premier League, sont déjà sur les rangs pour le recruter cet été.